Napoli-Berge, affare di mercato per il centrocampo

L’Europeo inevitabilmente, ma questo si sapeva, blocca il mercato estivo, però le idee non mancano, per rendere le squadre più competitive. Il Napoli ad esempio cerca il sostituto di Bakayoko a centrocampo e dopo un anno torna in auge il nome di Sander Berge. Il mediano norvegese è retrocesso nella Championship inglese, ma non è semplice trattare economicamente con lo Sheffield United. Lo scorso anno fu acquistato per 20 milioni, ma vista la retrocessione, si cercherà di scovare una formula che accontenti tutti.

La Redazione