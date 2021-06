Monica Scozzafava, giornalista: “Calciomercato? È un periodo di sondaggi…”

Monica Scozzafava, giornalista:

“Al momento non risultano offerte per Koulibaly e Fabian Ruiz. Se non dovessero arrivare offerte allora potrebbero rimanere. Per Fabian però potrebbero arrivare offerte importanti dopo l’europeo. Calciomercato in entrata? È un periodo di sondaggi, il Napoli usa sempre la stessa strategia sondando più calciatori. De Laurentiis e Spalletti sono in costante contatto. Avranno sicuramente parlato del terzino sinistro: la richiesta del tecnico è Emerson Palmieri”.

Fonte: Radio Crc