MERCATO – Per Giuntoli c’è un ritorno di fiamma sulla fascia sinistra

Oltre il centrocampista, dove si dovrà trovare il sostituto di Bakayoko, tornato al Chelsea, i nomi sono quelli di Berge e Basic, si pensa anche al terzino sinistro. L’addio di Hysaj e l’ennesimo infortunio di Ghoulam, costringono il club a muoversi verso la corsia mancina. Il primo nome è quello di Mykolenko della Dinamo Kiev, anche se il suo agente avrebbe minimizzato l’interesse verso il club azzurro. Il secondo giocatore nella lista del d.s. Cristiano Gountoli, in realtà un ritorno di fiamma. Si tratta del greco Tsimikas, mai sparito dai radar, nonostante sia andato al Liverpool. Il giocatore ex Olimpiakos non ha trovato spazio nella squadra di Klopp, perciò non si esclude che si possa tornare su di lui per dare un elemento importante per Spalletti. Anche se il sogno del tecnico di Certaldo è Emerson Palmieri del Chelsea, ma ad oggi ingaggio e prezzo non sono accessibili.

La Redazione