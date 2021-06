Mercato di sinistra – Tutte le alternative che Giuntoli sta valuando

Mercato azzurro – Piovono smentite sul profilo di Vitaliy Mykolenko. Il terzino ucraino è stato proposto dai suoi agenti, ma il 22enne della Dinamo Kiev non raccoglie, ad oggi, riscontri. Si allontanano, per costi, anche le ipotesi legate a Reinildo Mandava del Lille (che sta trattando il rinnovo con il club campione di Francia) e Nuno Tavares del Benfica. Il 21enne ha una clausola di 88 milioni, la società lusitana punta a farlo esplodere nella prossima stagione per realizzare una cessione record. Il Napoli sta anche sondando Alfonso Pedraza, 25enne del Villarreal. Il costo base di 20 milioni, oltre ad una forte concorrenza, non spiana la strada. Sempre nel reparto arretrato si continua a guardare alla possibilità di ingaggiare un centrale. Il nome di Marcos Senesi del Feyenoord resta in apice. Fin quando, però, non sarà ceduto uno tra Manolas, Koulibaly o lo stesso Luperto, non si andrà sul centrale argentino. Il difensore ha anche passaporto italiano e da tempo spera di vestire la maglia azzurra. M. Giordano (Il Mattino)