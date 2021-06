Mancini ed i bookmakers: “Se lo dicono loro, sarà così…”

«Se lo dicono i bookmakers inglesi, accettiamo il pronostico: perché di solito lo azzeccano, ma l’Europeo è ancora lungo». In materia, in affetti sono un’autorità…Mancini scherza, ma fino a un certo punto. L’Italia, quindi, si è unita al club delle favorite del torneo. Il ct decide di accettare il ruolo fin qui mai sventolato in pubblico. Stando bene attento, però, a non esagerare: un passo alla volta, però, ci sono gli ottavi da raggiungere. Sono sempre fiducioso che la nostra sia un’ottima squadra e convinto che possa solo migliorare. Vedremo poi che cosa succederà». In palio stasera c’è il passaggio del turno, sicuro in caso di successo. Addirittura con il 1° posto, ripetendo l’exploit della Nazionale di Conte in Francia a Euro 2016, se la Turchia non finirà ko contro il Galles. Traguardo che, però, porterebbe gli azzurri nella parte delicata del tabellone dove si possono incrociare il Belgio ai quarti e la Francia in semifinale.

Ugo Trani (Il Mattino)