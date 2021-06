La Premier in campo il 14 agosto, ai apre col botto: Spurs/City

La Premier League ha il suo calendario ufficiale: in mattinata attraverso i canali ufficiali della lega inglese sono uscite le giornate del prossimo campionato, che si aprirà il prossimo 14 agosto. Subito un match importante come Tottenham-Manchester City alla prima giornata, per ripartire al meglio in una stagione in cui è possibile che ci sia sin da subito grande presenza del tifo sugli spalti. La neopromossa Brentford farà il suo storico esordio in premier contro l’Arsenal, mentre i Campioni d’Europa del Chelsea giocheranno contro il Crystal Palace.

Fonte: gianlucadimarzio.com