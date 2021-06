Il Napoli pronto a beffare l’Atalanta per Koopmeiners

Il Napoli e il centrocampo, sarà uno dei ruoli, dove il club azzurro vorrà muoversi al meglio per accontentare Luciano Spalletti. Nelle ultime ore, per quanto riguarda il mediano, c’è da segnalare una novità su Teun Koopmeiners dell’Az Alkmaar. Nelle scorse settimane sembrava l’Atalanta in vantaggio sul calciatore olandese. Tuttavia il club di Percassi non ha affondato il colpo, ed è per questo che la società azzurra potrebbe bruciarla sulla linea del traguardo. Secondo il Mattino, sembra che ci sia una bozza di accordo con i loro agenti, ingaggio da 2 milioni. Koopmeiners è molto talentuoso, classe ’98, quest’anno si è messo in luce in zona gol ed è il classico regista in mezzo al campo. L’Az Alkmaar chiede intorno ai 20 milioni, tanti, ma non tantissimi, per un calciatore che cambierebbe molto il centrocampo azzurro e non solo.

