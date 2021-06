(Formazioni) Italia-Svizzera, un dubbio per Mancini. Gli elvetici punteranno su Embolo

Questa sera allo stadio Olimpico, fischio d’inizio alle ore 21,00, l’Italia affronterà la Svizzera, con l’obiettivo dei tre punti e qualificarsi per gli ottavi di finale in anticipo. Per il c.t. Roberto Mancini un solo dubbio, nel ruolo di terzino destro, tra Di Lorenzo e Toloi, verrà sciolto in mattinata. Per il resto gli stessi giocatori della prima sfida, con Berardi, Immobile e Insigne nel tridente offensivo. Gli elvetici punteranno sul talento Embolo e sull’estro di Shaquiri. Per il resto Petkovic giocherà con la difesa a tre, mentre in porta l’esperto Sommer.

Fonte: CdS