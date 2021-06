EURO 2020/ Turchia-Galles 0-2: Il Galles è primo nel girone!

Questa sera alle ore 18:00, va in scena il match tra Turchia e Galles, valido per la seconda gara del gruppo A di EURO 2020. Ecco le formazioni ufficiali e il commento del match:

Al minuto 6′, grande occasione per Ramsey che dopo aver ricevuto palla da Bale, davanti alla porta calcia trovando l’ottima risposta in angolo di Cakir. Al minuto 9′, Yilmaz servito da Under, tira in porta, ma la palla viene deviata e termina di pochissimo a lato. Al 24esimo, ancora un goal divorato dall’asse Bale-Ramsey, con quest’ultimo che difronte a Cakir calcia a lato. Al 37esimo, ci prova di nuovo Yilmaz di testa, ma la sua conclusione termina alta di poco. Al 42esimo, stavolta l’asse Bale-Ramsey funziona, con il vantaggio firmato dal calciatore della Juventus, il quale è stato smarcato con un lancio millimetrico nel cuore dell’area di rigore ed a tu per tu con Cakir non gli ha dato scampo. Al 54esimo, occasionissima per Yilmaz che sugli sviluppi di un corner, calcia in acrobazia liberissimo, spedendo clamorosamente alto. Al 58esimo, Ramsey calcia dall’interno dell’area di rigore, ma trova la respinta di Cakir. Al 59esimo Celik stende Bale sulla linea dell’area di rigore, è penalty. Dal dischetto Bale calcia clamorosamente alto. Al 70esimo, ennesima occasione per Yilmaz, ma il suo colpo di testa è stato bloccato da Ward. Al 79esimo, Bale di testa trova la parata di Cakir. All’86esimo, grandissima risposta di Ward sul colpo di test di Demiral. Al 95esimo, Bale passa a Roberts che calcia sotto le gambe del portiere trovando il goal della vittoria. Dopo 7 minuti di recupero è terminato il match.

Turchia (4-1-4-1): Cakir; Celik, Soyuncu, Ayhan, Meras ( 72′ Muldur ); Yokuslu ( 46′ Demiral ); Karaman ( 75′ Dervisoglu ), Tufan ( 46′ Yazici ), Under ( 82′ Kahveci ), Calhanoglu; Yilmaz. All.: Gunes

Galles (4-3-3): Ward; Roberts, Rodon, Mepham, Davies; Ramsey ( 84′ H. Wilson ), Allen ( 72′ Ampadu ), Morrell; Bale, Moore, James ( 94′ N. Williams ). All.: Page

Ammonizioni: 91′ Davies (G), 91′ Mepham (G), 91′ Yilmaz (T), 91′ Calhanoglu (T)

Marcatori: 42′ Ramsey (G), 95′ Roberts (G)