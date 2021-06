EURO 2020 – Italia-Svizzera 3-0, spettacolo Locatelli e azzurri già agli ottavi di finale

Questa sera allo stadio Olimpico si è giocata la sfida tra l’Italia e la Svizzera, valevole per gli Europei per il girone A. Partita combattuta all’inizio, poi gli azzurri entrano in scena. Arriva la rete di Chiellini su azione da corner, ma il VAR annulla per il mani del difensore della Juventus. Questo non spaventa la squadra del c.t. Mancini, anzi arriva il vantaggio. Spunto di Berardi, cross nell’area piccola e tocco sotto porta di Locatelli. Gli elvetici non riescono a reagire, l’Italia ha due occasioni per raddoppiare. Prima con Insigne che tenta il pallonetto, salva Akanji e poi Spinazzola, palla che esce sul fondo. Nella ripresa, dopo un inizio non semplice, arriva il 2-0. Barella serve Locatelli, diagonale che supera Sommer che resta fermo. La partita è ormai in pugno agli azzurri, anche se Donnarumma para su Zuber da pochi passi. Nel finale di gara Immobile spreca un paio di occasioni da dentro l’area. La punta della Lazio però non si arrende e realizza la terza rete. Da segnalare ancora una prova convincente di Lorenzo Insigne, molto buona anche di Giovanni Di Lorenzo.

Italia (4-3-3): Donnarumma 6,5; Di Lorenzo 7, Bonucci 6,5, Chiellini 6 (24′ Acerbi 6), Spinazzola 6,5; Barella 6,5 (41′ st Cristante s.v. ), Jorginho 7, Locatelli 7,5 (41′ st Pessina s.v.); Berardi 6,5 (24′ st Toloi s.v.), Immobile 6, Insigne 6,5 (24′ st Chiesa s.v.). A disp.: Sirigu, Meret, Belotti, Emerson, Bernardeschi, Raspadori, Bastoni. All.: Mancini 6,5

Svizzera (3-4-1-2): Sommer 5; Elvedi 5, Schar 5,5 (12′ st Zuber 6), Akanji 4,5; Mbabu 4,5 (12′ st Widmer 5), Freuler 4,5 (39′ st Sow s.v.), Xhaka 5, Rodriguez 5; Shaqiri 4,5 (30′ st Vargas s.v.); Embolo 5, Seferovic 4,5 (1′ st Gavranovic 4,5). A disp.: Mvogo, Kobel, Zakaria, Fassnacht, Benito, Mehmedi, Comert. All.: Petkovic 4,5

Arbitro: Karasev (Russia)

Marcatori: 26′ Locatelli, 7′ st Locatelli, 44′ st Immobile

Ammoniti: Gavranovic, Embolo (S)