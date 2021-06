EURO 2020 – Finlandia-Russia 0-1, decide una prodezza di Miranchuk

Questo pomeriggio a San Pietroburgo si è giocata la sfida tra la Finlandia e la Russia, partita già decisiva per il destino del girone B. Gli scandinavi sbloccano la gara con Pohanjpalo, ma il VAR annulla la rete per fuorigioco. La partita resta incerta, con i russi che i provano con Dzyuba e le sue sponde di testa. La partita si sblocca nel recupero con la prodezza di Miranchuk, tiro a giro nell’angolo per il giocatore dell’Atalanta. Nella ripresa la squadra di Cherchesov sfiora il raddoppio ancora con il giocatore orobico e con Golovin. La Finlandia ci prova solo con Pukki, ma trova attento il portiere della Russia. Un successo per la squadra russa che aggancia gli scandinavi e si giocheranno tutto nella terza giornata in attesa della sfida delle ore 18,00 di domani tra la Danimarca e il Belgio.

La Redazione