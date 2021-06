Esiste la certezza del super attacco: due postille da valutare

La certezza di Spalletti si chiama attacco. Facce azzurre, signore e signori: Lozano, Politano, Zielinski, Mertens, Insigne, Osimhen e Petagna. Con due piccole postille: una è legata al capitano, la priorità di Lorenzo è trovare un accordo con il club e dunque passare agli annali come il giovane tifoso che un giorno riuscì a giocare a vita nella sua squadra del cuore. La seconda, invece, riguarda Petagna, che ha trovato poco spazio nel corso della sua prima stagione napoletana e che però il nuovo allenatore vuole valutare per benino sin dal primo ritiro. Ce n’è per tutti e per tutti i gusti, insomma. E sia chiaro: a differenza dei colleghi degli altri reparti, nessuno degli uomini da copertina è stato inserito nella vetrina dei preziosi in vendita. In un solo concetto? L’attacco – e che attacco – è la vera certezza di Spalletti.

F. Mandarini (CdS)