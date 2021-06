Emerson vuol tornare con Spalletti, tocca al Napoli superare un ostacolo

La priorità in casa Napoli è quella del terzino sinistro. Il primo nome di Luciano Spalletti è irriducibilmente quello di Emerson Palmieri. Ci sono intermediari al lavoro per conto del padre-agente del calciatore che hanno aperto al Napoli. Continuano in queste ore i contatti con il ds Giuntoli: il nodo è legato al costo dell’ingaggio (superiore ai 4 milioni) più che a quello del cartellino. La richiesta del Chelsea, infatti, si sostanzia in 15-16 milioni di euro più qualche bonus: il Napoli potrebbe chiedere anche uno sconto visti i buoni rapporti con il club che ha appena vinto la Champions. Inoltre, dopo l’Europeo, Emerson incontrerà il suo tecnico a Londra, Tuchel, per certificare l’addio: l’esterno mancino ha voglia di giocare e non vuole disputare un’altra annata da comprimario. Se il Chelsea non dovesse inserirlo in uno scambio gradito (ad esempio, con l’Inter nell’alveo dell’operazione Hakimi), allora il Napoli abbandonerà la pista, altrimenti si farà leva sul desiderio dell’italo-brasiliano di tornare a lavorare con Spalletti dopo la brillante stagione alla Roma nell’ormai lontano 2016-17. M. Giordano (Il Mattino)