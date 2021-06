Non solo Nuno Tavares per le corsia sinistra del Napoli. Oltre al laterale del Benfica, Giuntoli lavora anche per portare in azzurro Reinildo Mandava, 27 anni, fresco vincitore della Ligue 1 con il Lille. Con il club francese, il Napoli ha aperto una corsia preferenziale nella scorsa estate, investendo 70 milioni di euro per acquistare Victor Osimhen. Ora, la dirigenza napoletana è intenzionata a concludere l’operazione, a prescindere da quanto accadrà per Nuno Tavares.

Fonte: tuttomercatoweb.it