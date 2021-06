CALCIO FEMMINILE – Deppy declina l’offerta di rinnovo del Napoli e andrà in Inghilterra

In un mercato dove il Napoli è attivissima sul mercato, tra rinnovi fatti, acquisti ottenuti, si attendono solo le ufficialità, rischia però di perdere un elemento importante per l’attacco. La calciatrice greca Despoina Chatzinikolaou, , in arte “Deppy”, gli è stato offerto il rinnovo di contratto dal club azzurro. La ragazza di talento ellenica, è stata ferma quasi una stagione, causa rottura dei legamenti, declina l’offerta. Deppy ha deciso che andrà a giocare in Inghilterra, dove troverebbe come avversaria Aurora Galli della Juventus, passata all’Everton. Questo quanto riportato da tuttocalciofemminile.com

La Redazione