BLACK LIVES MATTER? La posizione degli italiani, parla Bonucci

I giocatori in ginocchio aspettando il calcio d’inizio: il take a knee si vede anche all’Europeo, dopo che la Premier League ha rafforzato la sua campagna antirazzismo. Sono le nazionali anglosassoni a confermare l’adesione alla protesta del movimento Black Lives Matter. Si sono inginocchiati i calciatori dell’Inghilterra contro la Croazia e del Galles contro la Svizzera. Anche quelli del Belgio, coinvolgendo pure l’arbitro, contro la Russia. La Scozia, quando venerdì incrocerà la nazionale di Southgate, ha già fatto sapere che seguirà l’esempio inglese. Gli svizzeri lo hanno fatto su richiesta dei gallesi. «Siamo contro razzismo e discriminazioni. A oggi non c’è una richiesta della Uefa di intraprendere un’iniziativa, è una libera scelta delle Federazioni» ha spiegato Bonucci, chiarendo la posizione dell’Italia. Che lascia liberi gli azzurri di decidere come comportarsi. Ugo Trani (Il Mattino)