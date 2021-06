Addio Bakayoko, spazio al nuovo mediano: un poker di “soluzioni”

Priorità alla fascia sinistra, senza dubbio, ma dopo l’addio di Bakayoko occorre intervenire anche in mediana. Spunta l’interesse per Mattias Svanberg del Bologna, ma per il 23enne svedese il Bologna richiede almeno 20 milioni. Per completare il reparto, più semplice arrivare a Thorsby della Sampdoria: una trattativa che potrebbe prevedere l’inserimento di una contropartita ed attestarsi sugli 8-9 milioni complessivi. Non è escluso che si possa puntare su Matias Vecino, uomo di fiducia di Spalletti. Anche questa sarebbe un’operazione low cost di completamento del reparto. Sempre nel segmento intermedio della mediana, resta viva la pista che porta a Toma Basic del Bordeaux: la volontà del giocatore c’è, resta da capire se il club transalpino alzerà le pretese dopo l’inserimento di altre società.

M. Giordano (Il Mattino)