A. Vitale: “Conservo un autografo di Lorenzo da ragazzino…”

C’è ancora chi conserva i cimeli. «Ho un autografo di Lorenzo con la grafia delle scuole elementari», racconta Antonio Luigi Vitale. «Per me già all’epoca era un predestinato. E per fortuna era un mio compagno. Perché io da difensore lo dovevo marcare solo in allenamento, mentre in partita era dei nostri. Era mingherlino, ma un fulmine. Palla al piede era impossibile da fermare nonostante oramai tutti conoscessero a memoria le sue qualità e le sue movenze. E il bello è che all’epoca non esistevano video online o tv che trasmettessero le gare: era tutto un passaparola su Lorenzo». Ma gli stessi ragazzini che per anni lo hanno inseguito – in vano – oggi lo guardano in tv con la Nazionale. Maglia numero 10, e questa volta non c’è davvero il rischio di sbagliare.

Bruno Majorano (Il Mattino