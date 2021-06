UFFICIALE – Lecce e Napoli promossi in Primavera 1

Sabato pomeriggio è stato il giorno dove il Lecce e il Napoli, vincendo le rispettive sfide, hanno conquistato matematicamente la categoria Primavera 1. I salentini hanno battuto la Cremonese per 1-0, gli azzurrini il Parma ai calci di rigore per 5-6.

Lecce-Cremonese 1-0

Dopo una lunga cavalcata nella regular season i giallorossi di mister Grieco raggiungono l’obiettivo promozione superando in semifinale Playoff la Cremonese grazie al gol di Sergio Maselli. Il Lecce è promosso in Primavera 1 in virtù della riforma dei Campionati approvata dal Consiglio Federale. La rete decisiva al 33’ del primo tempo di Maselli

Parma-Napoli 5-6 dopo i calci di rigore (1-1)

Il Napoli Primavera ha battuto il Parma per 6-5 ai rigori nella semifinale play off al Centro Sportivo di Collecchio e ha conquistato la promozione in Primavera 1. Match emozionante. Il Parma dopo una ventina di minuti segna con una azione personale di Napoletano. Dopo varie occasioni per pareggiare gli azzurrini segnano all’84’: progressione di Labriola e tiro che si infila di precisione per l’1-1. Si va ai supplementari e poi ai rigori: Idasiak para il tiro di De Rinaldis, gli azzurrini segnano tutti i 5 rigori e conquistano la promozione.

Fonte: legab.it