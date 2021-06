Spalletti e il super attacco. Insigne ha un sogno di mezz’estate

In attesa di poter prendere in possesso quanto prima della conoscenza dell’organico del Napoli, il tecnico Luciano Spalletti ha già una certezza. L’attacco azzurro è davvero super, con calciatori che possono fare la differenza. Il primo è il principe del gol del club Dries Mertens, 131 reti, recordman della società di De Laurentiis. A seguire Osimhen che con l’allenatore di Certaldo potrebbe migliorare in zona gol, come nelle sue precedenti gestioni. Senza dimenticare Petagna, anche se il suo futuro verrà deciso dopo il ritiro in Trentino. Ai lati Lozano e Politano, quest’ultimo piace a Lazio e Fiorentina, ma è incedibile. Infine Lorenzo Insigne, dove il capitano ha un sogno, chiudere la carriera nel Napoli, con il rinnovo, ma è il vero nodo da sciogliere, perciò bisognerà attendere l’incontro dopo l’Europeo per capire realmente le parti cosa avranno da dirsi.

La Redazione