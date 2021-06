SERIE A FEMMINILE – Il Napoli ad un passo dal difensore Erzen

Il mercato del Napoli femminile, sta lentamente prendendo forma, tra conferme e nuovi arrivi, dove per entrambi si attendono le ufficialità. Per i rinnovi ci siamo per Eleonora Goldoni e Sarah Huchet. In entrata, dopo l’acquisto della centrocampista ex Real Madrid Sara Tui, è in fase avanzata per il difensore dell’A.s. Roma Kaja Erzen. La slovena classe ’94 ha qualità e senso tattico, adatta al gioco di mister Pistolesi. Piace anche Dominika Conc dell’A.c. Milan. Lo riporta il sito tuttocalciofemminile.com

La Redazione