Scotto: “Insigne è legato ai colori del Napoli, il rinnovo non è un problema. Meret affidabile, resterà” in azzurro

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Giovanni Scotto, giornalista.

“De Laurentiis è sempre brillante, ho ascoltato con attenzione le sue parole e lui è lungimirante, con una visione futura di politica e calcio. Poi sa anche fare battute che tali non sono, perché scherzando dice la verità. Peraltro ha sostanzialmente citato il rinnovo di Insigne e un potenziale aumento. Insigne è talmente legato ai colori del Napoli, è identificato a tal punto con città e squadre che il contratto diventa un aspetto non dico secondario ma non impellente. Anche Totti rinnovava a pochi mesi dalla scadenza. A me risulta che lui non stia chiedendo la luna al Napoli ma un trattamento alla Mertens, quindi 500.000 euro in più e un bonus immagino. Percentuale di permanenza di Meret a Napoli? Elevatissima, se non piena. Sicuramente non è stato tra i colpevoli della gara contro il Verona, su di lui si può fare affidamento”.