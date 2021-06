Santoni: “Contro la Svizzera vedo favorito Toloi, ecco perchè…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Andrea Santoni, giornalista del Corriere dello Sport: “Tolói o Di Lorenzo? Credo che giochi Tolói, sarà l’unico cambio rispetto agli undici scesi in campo contro la Turchia. Florenzi ha un problema al polpaccio destro, dovrebbe recuperare per il match con il Galles del 20 giugno. A differenza della Turchia, che schierava un’unica punta, la Svizzera giocherà con due attaccanti, ecco perché Mancini potrebbe scegliere Tolói. L’atalantino potrebbe dare più equilibrio alla fase difensiva, andando a comporre una difesa a 3 con Bonucci e Chiellini, mentre Spinazzola avrà grande libertà di spingere sulla fascia sinistra. Sicuramente non ci sarà turnover, come ha confermato Mancini in conferenza stampa. In caso di vittoria contro la Svizzera e di qualificazione aritmetica, il CT farebbe ampia rotazione nella gara con il Galles, ma non penso che Immobile e Belotti verranno schierati insieme”.