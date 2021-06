Preoccupazione per Alemao colpito dal Covid, l’ex azzurro è in ospedale

L’ex centrocampista del Napoli e della nazionale brasiliana Alemao, 59 anni, è stato ricoverato in ospedale per Covid. Secondo la stampa brasiliana, le sue condizioni destano qualche preoccupazione. La sua famiglia è già stata colpita duramente dalla pandemia. Alemao ha perso la mamma e nei giorni scorsi anche la compagna, incinta di otto mesi, è risultata positiva. Il Brasile è in una situazione drammatica: si sfiorano i 500mila morti.