Per il vice Meret, il Napoli busserà alla porta del Sassuolo

Per Alex Meret non è stato un anno semplice, non solo per il risultato finale, mancata Champions, ma anche per l’alternanza tra i pali con David Ospina. Con l’arrivo di Luciano Spalletti, il portiere friulano sarà un titolare inamovibile. L’estremo difensore degli azzurri dovrà dimostrare, rispetto al passato, di avere più leadership tra i pali e il tecnico di Certaldo cercherà di infondergli il massimo della fiducia. Sul portiere colombiano (Ospina), la sua riconferma non è affatto scontata. Sull’estremo difensore sudamericano, ci sono: Fiorentina, Juventus, Atalanta e Sassuolo. Con il club neroverde, secondo il Corriere dello Sport, possibile scambio con Consigli, 34 anni e scadenza di contratto. Insomma si penserà al presente ma anche al futuro per il ruolo di portiere, però con una certezza, Alex Meret.

La Redazione