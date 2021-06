Paolo Bargiggia: “Per il dopo Hysaj, profilo nuovo ed è di origini napoletane”

Nel corso di One Station Radio, durante la trasmissione “Il Sogno nel Cuore”, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto il giornalista Paolo Bargiggia sul mercato del Napoli. “Sul terzino sinistro, il nome nuovo degli ultimi giorni è Pezzella del Parma. Con 4-5 milioni di euro lo puoi portare a casa. Il Napoli è in attesa per Emerson Palmieri, ma non sono in prima linea. Ho meno riscontri su Mandava del Lille. Inoltre, sulla lista di Giuntoli c’è anche Parisi dell’Empoli. I rapporti con l’agente Giuffredi e con l’Empoli potrebbero favorire l’operazione”.

La Redazione