Napoli-Thorsby, la Sampdoria vuole un giovane della Primavera

Il Napoli sa perfettamente, che servirà un centrocampista per prendere il posto di Bakayoko, tornato al Chelsea. Secondo le pagine odierne del Corriere del Mezzogiorno, ci sarebbero buone possibilità per arrivare a Thorsby della Sampdoria. Per il mediano norvegese c’è una distanza di solo 1,5 milione (6,5 milioni il Napoli, 8 milioni vuole Ferrero). Il club ligure chiede in prestito il classe 2002 della Primavera azzurra Antonio Cioffi e la società di AdL deciderà se inserire il giovane azzurrino nella trattativa oppure tenerlo nella squadra di Cascione neo promossa in Primavera 1.

La Redazione