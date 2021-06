Mykolenko, l’agente: “In ogni sessione di mercato l’accostamento al Napoli”

Sergiy Serebrennikov, agente tra gli altri di Mykolenko, giocatore accostato al Napoli, è intervenuto ai microfoni di “Si gonfia la rete” trasmissione radiofonica di Radio Marte:

“Il Napoli mi ha contattato per Mykolenko? Ormai è diventato un tormentone, ogni sessione di mercato si parla di questo accostamento, mi fa sorridere. Non voglio partecipare a speculazioni, anche perché il ragazzo è impegnato agli Europei. Se ci saranno interessamenti magari si verificheranno dopo gli Europei. Credo che sia pronto, il ragazzo è giovane ma ha già esperienza. Ha giocato tanti anni nella Dinamo Kiev e nella Nazionale. Penso che sia un giocatore pronto per affrontare qualsiasi campionato, anche le top league a livello europeo.

Come mai i miei giocatori vengono spesso accostati al Napoli? Anche i giornalisti italiani devono pur mettere in mezzo qualche idea. Andando a scandagliare i profili ovviamente solo pochi club possono permettersi un giocatore come Mykolenko, tra questi il Napoli, la Juve e altri. Quindi i giornalisti accostano sempre agli stessi club.

Novità? Difficile dire quando. Anche perché il mercato durerà fino all’1 settembre. Presto per parlarne. Nel caso il Napoli dovrà contattare prima il club ma la Dinamo non penso stia affrontando adesso una trattativa per la cessione perché non ne ha interesse. Sicuramente se farà un buon Europeo sarà meglio trattare dopo. Ora è presto, dopo l’Europeo potrebbe essere il momento giusto”.

