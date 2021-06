Maksimovic ha una speranza e mette le offerte in un angolo

La Lazio dell’ex allenatore del Napoli Maurizio Sarri, vorrebbe inserire nella rosa alcuni calciatori che ha allenato ai tempi della panchina azzurra. Quasi certamente ci sarà Elsed Hysaj, accordo trovato, mancano pochi dettagli. Il secondo dovrebbe essere Nikola Maksimovic, ma il serbo al momento mette tutto in stend-by. Il difensore ex Torino, come riporta il CdS, vorrebbe rinnovare con il Napoli, attendendo una chiamata del presidente De Laurentiis. La famiglia di Maksimovic, si trova bene in città e non vorrebbe andare via. Ora c’è da capire se la società partenopea, vorrà riallacciare i rapporti con l’entourage del serbo, Ramadani, oppure chiudere la porta per sempre.

La Redazione