Il Napoli ha “scelto” Meret: addio ad Ospina sempre più vicino

Il Napoli e David Ospina sono pronti a dirsi addio in questa finestra del calciomercato. Sembra, infatti, che l’arrivo di Spalletti sulla panchina azzurra sancisca la consacrazione di Meret a “guardiano” della rete partenopea. Del portiere colombiano scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Stabilita l’incedibilità di Meret, il Napoli valuta una soluzione per Ospina. Il quotidiano spiega che ci sono diversi club interessati nella nostra serie A: la Fiorentina, l’Atalanta, la Juve ed il Sassuolo col quale si potrebbe discutere di uno scambio che porterebbe Consigli (in scadenza nel 2022) in maglia azzurra.