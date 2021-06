Giuntoli e i tre nomi nella lista per il ruolo di terzino sinistro

Il Napoli, in attesa di conoscere se dovessero arrivare le offerte allettanti per Koulibaly e Fabian Ruiz, AdL chiede sempre per entrambi 70 milioni a testa, si cercherà di accontentare Spalletti per il ruolo di terzino sinistro. Non si potrà continuare sempre con Mario Rui solo e la speranza del recupero di Ghoulam, operato per la quarta volta. Il d.s. Giuntoli ha tre nomi nella lista: Mandava del Lille, secondo il Corriere dello Sport, anche se il calciatore vorrebbe restare in Francia, pallino del dirigente azzurro, Emerson Palmieri, costi molto elevati e infine Parisi dell’Empoli.

La Redazione