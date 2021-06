EUROPEI/Francia-Germania 1-0: I francesi si aggiudicano il big match

FRANCIA-GERMANIA

La prima vera azione pericolosa è per la Francia, incursione di Pavard che crossa in mezzo e palla deviata in angolo. Al 17′ sale in cattedra Mbappè che fa partite un destro all’interno dell’area, ma Nauer respinge. Al 20′ la Francia passa in vantaggio. Palla di Pogba sul secondo palo, Hernandez tutto solo crossa forte al centro, ed Hummels devia nella propria porta. Al 38′ la Germania prova a ripartire ed a trovare il pareggio, Gosens di sponda per Ganbrydove si inserisce Gundogan ma non colpisce bene e la conclusione finisce sul fondo. All’intervallo Francia avanti 1-0. Nella ripesa la Germania sfiora il pari, cross di Gosens per Gnabry che raccoglie l’assist del compagno, ma la conclusione finisce alta. Al 65′ magia di Mbappè che dribbla mezza difesa tedesca e trova il gol, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. All’84 Pogba lancia Mbappé e serve Benzema che a porta vuota mette dentre. Dopo un silent check dell’arbitro Del Cerro Grande il gol viene annullato.

RETE: pt 20′ Hummels aut.

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kanté, Rabiot (93′ Dembelé); Mbappé, Benzema (88′ Tolisso), Griezmann. A disp.: Mandanda, Maignan, Lenglet, Lemar, Giroud, Zouma, Digne, Coman, Ben Yedder, Koundé. Ct: Deschamps.

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter (88′ Emre Can), Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens (88′ Volland); Müller, Gnabry (72′ Werner), Havertz (72′ Sané). A disp.: Leno, Trapp, Halstenberg, Sule, Klostermann, Neuhaus,, Koch, Gunter. Ct: Low.

AMMONITO: Kimmich