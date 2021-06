EURO 2020/ Ungheria-Portogallo 0-3: CR7 è nella storia!

Questa sera alle ore 18:00, va in scena il match tra Ungheria e Portogallo, valido per la prima gara del gruppo F di EURO 2020. Ecco le formazioni ufficiali e il commento del match:

Al minuto 5‘, occasione Portogallo con il destro centrale di Diogo Jota, respinto da Gulacsi. Al 27esimo, Bernardo Silva ha provato un tiro-cross con la sfera che è sibilata di poco a lato. Al 36esimo, Szalai di testa anticipa tutti, ma il suo colpo di testa viene bloccato da Rui Patricio. Al 40esimo, occasionissima Portogallo, con Diogo Jota che in girata in area di rigore, impegna Gulacsi in una parata di puro istinto. Al 43esimo, incredibile palla goal per Cristiano Ronaldo, che a un metro dalla porta spara alto sopra la traversa. Pronti via nel secondo tempo pericoloso il Portogallo, con il colpo di testa di Pepe, deviato da Gulacsi Al 56esimo, Sallai calcia di potenza con il mancino, ma trova la parata di Rui Patricio. Al 67esimo, Bruno Fernandes ha calciato dai 25 metri trovando uno strepitoso Gulacsi, che con la punta delle dita ha deviato in angolo. All’80esimo, Schon segna, ma il goal viene annullato per fuorigioco. All’84esimo, il Portogallo passa in vantaggio grazie al tiro di Guerreiro, deviato da Orban. All’86esimo, Orban commette fallo su Rafa Silva in area di rigore. Dal dischetto Ronaldo spiazza Gulacsi. Al 92esimo, Ronaldo fa uno-due con Rafa Silva e davanti alla porta scarta il portiere e insacca. Dopo 5 minuti di recupero è terminato il match.

UNGHERIA (3-5-2): Gulacsi; Botka, Orban, Attila Szalai; Lovrencsics, Kleinheisler ( 77′ Sigér ), Nagy ( 89′ R. Varga ), Schafer ( 65′ Négo ), Fiola ( 89′ K. Varga ); Szalai, Sallai ( 77′ Schon ). All. Rossi.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, R. Dias, Pepe, Guerreiro; Danilo, W. Carvalho ( 80′ Renato Sanches ), B. Fernandes ( 89′ Joao Moutinho ); Ronaldo, Jota ( 80′ André Silva ), B. Silva ( 70′ Rafa Silva ). All. Santos.

Ammonizioni: 37′ Ruben Dias (P), 80′ Négo (U), 86′ Orban (U)

Marcatori: 84′ Guerreiro (P), 86′ rig. Cristiano Ronaldo (P), 92′ Cristiano Ronaldo (P)