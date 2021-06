Enrico Letta: “Per quei 5 minuti Kjaer meriterebbe il Pallone d’oro”

«La nazionale mi piace tantissimo. Mi piace Mancini, la sua eleganza, il modo con cui fa giocare la nazionale, ariosa, sempre all’attacco, mai a lucrare. Mancini sta dando un bellissimo segnale». Sono le parole del segretario del Pd Enrico Letta, in filo diretto su “Radio Immagina”. Letta ha commentato anche quanto accaduto a Eriksen in Danimarca/Finlandia ed ha elogiato il comportamento del capitano danese: «Kjaer ha dato un segno di come è una persona che sa vivere, aiutando il suo compagno. Dovrebbe vincere il Pallone d’oro. A parte che è un grande giocatore, ma quello che ha fatto in quei 5 minuti rimarrà nella storia del calcio».

Fonte: CdS