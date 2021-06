Durante, amico di Alemao: “Non è in gravi condizioni, gli manca Napoli”

Sabatino Durante, amico di Alemao ed esperto di calcio sudamericano, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Ero in grande apprensione, ho provato a chiamare Ricardo ma non rispondeva nessuno. Ho rintracciato un amico che è in contatto con la moglie. Mi è stato detto che è in terapia intensiva, ma non è grave e dovrebbe uscire a breve, tra 3-4 giorni. Napoli? Mi ha detto Alemao che gli manca la città e la vista meravigliosa della sua casa quando giocava a Napoli. Kaio Jorge? Non so a cosa possa servire al Napoli. Non verrebbe mai per fare la panchina”,