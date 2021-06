Collovati e Cabrini lanciano l’Italia in vista di Euro 2020

La domanda che si stanno facendo un po’ tutti gli addetti ai lavori nel corso degli ultimi giorni è sempre la stessa, ma ormai a brevissimo potrebbero arrivare anche le prime risposte. L’esordio dell’Italia ai campionati europei è sempre più vicino e la tensione inevitabilmente sale, anche per via del fatto che i favori del pronostico, in riferimento alla vittoria finale, come ben sanno gli appassionati di scommesse Euro 2020 , non sono certo per gli azzurri.

Secondo tanti tifosi, ma anche in base al pensiero di due esperti del calcio azzurro, visto che hanno vissuto in prima linea sul campo tante sfide con la maglia azzurra, l’Italia potenzialmente potrebbe inserita tra le prime quattro d’Europa. Insomma, per Fulvio Collovati e Antonio Cabrini, in un’intervista pubblicata sul blog sportivo L’insider, gli azzurri di Mancini hanno le carte in regola per puntare alla semifinale .

La forma di Chiellini e i gol di Belotti

Ecco due aspetti che possono fare senza ombra di dubbio la differenza per la Nazionale guidata in panchina da Roberto Mancini. Da una parte troviamo la difesa, un reparto che ha sempre fatto la differenza per quanto riguarda gli azzurri, avendo avuto un’organizzazione superiore, anche dal punto di vista tattico, rispetto a tutte le altre compagini. Il problema, però, in questo caso è di natura prettamente fisica, sopratutto per via del fatto che i due centrali titolari, ovvero Bonucci e Chiellini, hanno spesso avuto a che fare, nel corso degli ultimi, con dei problemi fisici che ne hanno limitato notevolmente le presenze con la maglia della Juventus. Per Cabrini, in ottica azzurra è fondamentale soprattutto che Chiellini riesca ad essere al 100%, anche per via del fatto che, in una simile competizione, serve essere sempre al meglio fisicamente e non ci si può permettere di entrare in campo non in perfette condizioni. Inoltre, anche in attacco l’Italia ha senza ombra di dubbio qualche problema. In effetti, rispetto a qualche anno fa, la scelta non è più così variegata e si potrebbe parlare tranquillamente di una carenza di bomber nostrani nel campionato italiano. Secondo Cabrini, Belotti e Immobile sono senz’altro due attaccanti forti, ma senza ombra di dubbio devono ancora dimostrare di valere questi livelli. È chiaro che la speranza di tutti i tifosi dell’Italia è che possano finalmente dimostrare le loro qualità con la maglia azzurra proprio nelle gare e nella competizione più importanti.

Il Mondiale è più semplice dell’Europeo

Sono tante le domande che sono state poste ad Antonio Cabrini e una di queste verte proprio sulla capacità degli azzurri di arrivare spesso e volentieri molto lontano nei Mondiali, ma che invece non sono riusciti a fare dei percorsi altrettanto positivi con la medesima frequenza ai campionati europei. Infatti, nel corso di tante edizioni l’Italia non ha reso secondo le aspettative. Stando a quanto è stato affermato da parte dell’ex terzino della Juve, però, è un problema che in realtà è facilmente spiegabile con le differenze che intercorrono tra queste due competizioni. Infatti, ai campionati europei ci sono molte più squadre forti in confronto a quanto accade al Mondiale, in cui spesso e volentieri ai gironi possono capitare delle squadre decisamente più abbordabili.

Ecco spiegata la ragione per cui una squadra con talento e organizzazione come l’Italia può arrivare molto più facilmente lontano ai Mondiali, magari anche con una mano della dea bendata in termini di tabellone favorevole, mentre agli Europei ci sono molte più probabilità di scontrarsi fin da subito con una big ed è chiaro che il percorso si può mettere molto più facilmente in salita.