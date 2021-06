C’era una volta il blocco Juve ora dopo i bianconeri c’è il Napoli secondo con tre presenze

C’era una volta la Nazionale che era esattamente lo specchio di una squadra di club. C’era una volta il ct che chiamava i giocatori più in base alla squadra di provenienza che al merito in campo. Tutto da dimenticare, perché con Mancini è iniziato un nuovo corso. È vero, non esiste più il blocco Juve, ma nonostante ciò la squadra più rappresentata in azzurro è proprio quella bianconera. Sono in quattro a venire da Torino: i due titolarissimi della difesa (Bonucci e Chiellini, che per altro è anche il capitano della Nazionale) e due jolly offensivi come Chiesa e Bernardeschi. Con tre convocati seguono a ruota Napoli e Sassuolo. E pensare che gli azzurri avrebbero potuto ambire addirittura ad un quarto convocato – diventando la squadra più rappresentata – se solo Mancini avesse preferito Politano a Bernardeschi.

B. Majorano (Il Mattino)