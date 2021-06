Casa Napoli, con e senza cessioni: si valutano due piani

Piano A e piano B in casa Napoli in vista della prossima stagione. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno: “De Laurentiis chiede 60 milioni per Koulibaly e circa 65 per Fabian Ruiz, al momento non sono arrivate offerte, il presidente non fa sconti. Il Napoli sul mercato è in una situazione di stasi, attende che prenda forma l’era Spalletti e soprattutto di capire che se nelle prossime settimane arriveranno proposte per i propri gioielli. Nella programmazione, quindi, c’è anche il piano B, l’idea di una campagna acquisti senza cessioni, coprendo con soluzioni low-cost le esigenze dovute alle partenze di Hysaj, Maksimovic e Bakayoko.”