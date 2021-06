Approfondimento A. Pisciotta – Zielinski numeri da trequartista

Approfondimento su Zielinski, polacco, calciatore del Napoli. Ieri durante la partita di Euro 2020, uscito all’ottantacinquesimo minuto.

Nel grafico qui sotto si riportano i tocchi effettuati del centrocampista polacco, che risultano essere alla fine della partita di 63 tocchi su 715 totali della Polonia.

Invece nel grafico sotto riportiamo i passaggi chiave effettuati dall’azzurro della Polonia. Alla fine della partita risultano essere 52 passaggi chiave, su 532 di tutta la squadra.

Altro dato statistico sul centrocampista spagnolo che lo mette in risalto è la percentuale di precisione dei passaggi il 88,6%.

Statistiche interessanti quelle del polacco Piotr Zielinski, trequartista che svaria in orizzontale dalla sinistra alla destra del campo. Mister Spalletti potrà contare su di lui per svariare e fare movimento sulla trequarti avversaria. Alcuni tocchi rilevanti li ha fatti anche a centrocampo, così da poter rientrare in un ipotetico 433, che Mister Luciano, tende ad utilizzare qualche volta, per non dare punti di riferimento all’avversario.

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta