[Video] Copa America – Colombia-Ecuador (1-0). Ospina titolare e decisivo ad inizio ripresa

Questa notte è iniziata ufficialmente la Copa America in Brasile 2021, con il debutto della Colombia che ha affrontato l’Ecuador. Match deciso verso la fine del primo tempo a Cardona, rete prima annullata, poi il VAR conferma il gol dei “cafeteros”. Nella ripresa il portiere del Napoli Ospina devia con la punta delle dita la punizione di Estupian. Poi l’estremo difensore della Colombia rischia di uscire per una botta, ma alla fine non è nulla di grave. Un successo nn del tutto convincente per i ragazzi di Rueda, Zapata è entrato al minuto 61 e Cuadrado è entrato nell’azione della rete decisiva.