Ufficiale – Per Italia/Svizzera designato il fischietto russo Karasev

Per la gara di mercoledì, quella che si giocherà alle 21.00 e vedrà di fronte Italia e Svizzera è stato designato come fischietto il russo Sergej Karasev. Per la gara, valevole per la seconda giornata del gruppo A, l’arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti russi Igor Demeshko e Maksim Gavrilin e dal quarto uomo Michael Oliver, inglese. Al Var ci saranno i tedeschi Bastian Dankert, Marco Fritz, Christian Gittelmann con il polacco Pawel Gil.