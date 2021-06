SERIE A FEMMINILE – Il Napoli di Carlino tratta Colombo dell’Hellas Verona

Il mercato non è ancora iniziato, ma il Napoli femminile, vuole essere tra le protagoniste per accontentare il suo allenatore Alessandro Pistolesi. Secondo il sito tuttocalciofemminile.com il club azzurro del presidente Lello Carlino sta pensando per il ruolo di mezz’ala a Sofia Colombo dell’Hellas Verona Women. Al momento nessuna accelerata per la trattativa, ma le parti in causa sono al lavoro per cercare di chiudere al meglio l’operazione e rendere forte la rosa delle partenopee.

La Redazione