RADIO CRC – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “L’Europeo? Fondamentale per il mercato del Napoli. Complimenti alla Primavera”

Nel corso di Radio Crc, durante la trasmissione “Arena Maradona”, condotto da Gianluca Miranda e Diego Maradona Junior, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Che Napoli per il nuovo allenatore Spalletti? Tutto dipenderà dall’Europeo, dove ovviamente il mercato sarò inevitabilmente condizionato. Per esempio Fabian Ruiz, dovesse fare bene con la Spagna, ci sarebbe una base d’asta importante dai 60 milioni a salire. Senza dimenticare Insigne che deve discutere del rinnovo, però io ho sensazioni positive sull’esito finale. Per il resto servirà un terzino sinistro, un difensore centrale o due, infine due centrocampisti, se partisse Fabian Ruiz. Sulla promozione del Napoli Primavera, era il risultato che ci si attendeva, ma sappiamo che è difficile centrare gli obiettivi quando parti con i favori del pronostico. Ha fatto la differenza il gruppo e la voglia di ottenere il massimo. Senza dimenticare che ben sei della rosa sono stati convocati nella prima squadra, quindi dei valori in prospettiva ci sono. Labriola? Ha fatto un gol che ha ricordato Insigne al Real Madrid, pallonetto nell’angolo da centrocampo. Per far bene devi avere anche una spiccata personalità e non è semplice. Vediamo solo ora che Tutino e Palmiero, si stanno affermando, ma ci sono voluti 6 anni. Il numero 10 classe 2002 ha ampi margini di crescita e può certamente far bene in futuro, così come gli altri, ma l’anno prossimo bisognerà avere compattezza per emergere in una Primavera 1 cresciuta sotto tutti i punti di vista”.

La Redazione