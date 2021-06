Politano ha mercato, la Lazio si fa avanti: la richiesta è specifica

Hysaj sembra essere ad un passo dalla Lazio, che discute anche con Maksimovic. Ma, oltre ai big, come Fabian e Koulibaly, c’è un altro giocatore azzurro con molto mercato. Si tratta di Matteo Politano, l’esterno che è stato vicinissimo a far parte della comitiva azzurra per gli Europei che si stanno ora disputando. Il Corriere del Mezzogiorno specifica che sarebbe ancora una volta il club di Lotito, quello più concretamente interessato.

“Ora il giocatore azzurro che ha giocato con Spalletti all’Inter, è molto richiesto sul mercato. La Lazio di Sarri si è fatta avanti, anche se il Napoli non è disposto a trattare se non con cash e per una cifra vicina ai 20 milioni di euro”.