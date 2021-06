Per De Paul, la strada per il Napoli si fa in salita

Dopo quasi una vita passata all’Udinese, Rodrigo De Paul nei giorni scorsi, ha fatto intendere al club friulano di cambiare strada e provare una nuova avventura. Non è un mistero che la società della famiglia Pozzo, ha fatto una richiesta precisa, precisamente 40 milioni. Da sempre è un pallino del Napoli e del presidente De Laurentiis, ma non mancano le concorrenti. Ad oggi, come riportano i colleghi di Sky, è in vantaggio l’Atletico Madrid, adatto al gioco del “Cholo” Simeone. Ci sarebbe anche il Milan, ma deve prima risolvere la questione del rinnovo di Calhanoglu. Una cosa è certa se si vuole acquistare il jolly argentino, si dovrà accontentare l’Udinese e si sa che la loro bottega è molto cara.

La Redazione