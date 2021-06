Paolo Bargiggia: “Koulibaly? Resta per una scelta di vita. Su Insigne occhio al Psg”

Nel corso di One Station Radio, durante la trasmissione “Il Sogno nel Cuore”, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto il giornalista Paolo Bargiggia. “Koulibaly probabilmente resterà, questa è anche una scelta di vita del giocatore: ha rinnovato l’asilo del primo figlio e ha confermato anche la casa. Per questo motivo devono cercare di vendere altri giocatori per recuperare. Non è incedibile nemmeno Insigne, soprattutto se dovesse disputare un Europeo importante. Il capitano gradirebbe il PSG? A livello affettivo ed a certe condizioni, Insigne gradirebbe restare, ma se si dovesse aprire un canale con il PSG, chi rifiuterebbe? Sarebbe un’operazione importante anche per il Napoli, che però perderebbe il suo capitano. Per Lorenzo sarebbe una grande occasione di carriera. Senesi? Non c’è trattativa perché resterà Koulibaly”.

La Redazione