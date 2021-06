Novità in Coppa Italia: in caso di supplementari, possibile il sesto cambio

Una novità importante per la prossima Coppa Italia: durante le gare della coppa nazionale saranno consentite fino a sei sostituzioni per squadra in caso di prosecuzione dei match ai tempi supplementari. Lo si legge sul portale Calcio&Finanza che ricorda: “Un cambio nel regolamento che riporta alla mente la sfida tra Roma e Spezia, disputata nella stagione appena conclusa, e per la quale la Roma fu sanzionata con una sconfitta a tavolino dopo aver effettuato una sesta sostituzione non prevista dal regolamento.”