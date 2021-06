Niente rinnovo, Hysaj sta per ritrovare il “suo” maestro Sarri

Il Napoli e Hysaj stanno per dirsi definitivamente addio, visto che molto probabilmente non ci saranno ripensamenti sulla questione del rinnovo. Il terzino albanese, nonostante tutto, si è dimostrato un serio professionista, giocando fino alla fine del campionato. Mister Gattuso lo ha impiegato a destra, a sinistra e una partita anche come centrale, senza mai risparmiarsi. Questo però non ha fatto cambiare idea a De Laurentiis e al club stesso. Hysaj a questo punto si sta guardando attorno, ma il suo destino, secondo le pagine de “il Mattino”, sarà quasi certamente alla Lazio del “suo” maestro Sarri dai tempi dell’Empoli e poi ritrovato al Napoli.

La Redazione