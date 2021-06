Napoli, corsia sinistra: Nuno Tavares non esclude Mandava

Si dice che il Napoli sia veramente interessato a Nuno Tavares del Benfica per le corsia sinistra. Ma ciò, come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, non limiterebbe l’interesse azzurro per altri profili soprattutto in quella zona del campo. Giuntoli lavora anche per portare in azzurro Reinildo Mandava, 27 anni, fresco vincitore della Ligue 1 con il Lille. Con il club francese, il Napoli ha aperto una corsia preferenziale nella scorsa estate, investendo 70 milioni di euro per acquistare Victor Osimhen. Ora, la dirigenza napoletana è intenzionata a concludere l’operazione, a prescindere da quanto accadrà per Nuno Tavares.