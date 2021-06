Mimmo Malfitano, giornalista: “La strategia comunicativa del Napoli è tra le peggiori…”

A “Marte Sport Live”, Mimmo Malfitano, giornalista:

“Di Lorenzo vale 40 milioni? C’è un po’ di sbilanciamento sulle cifre di mercato perché noi non stiamo facendo i conti con la pandemia, siamo tutti propensi a dare un valore secondo una nostra stima. Ma il mercato si fa con un orientamento internazionale e la crisi è abbastanza evidente. Sono cifre al momento difficili da gestire. Strategia del Napoli? Sono del parere che Giuntoli, De Laurentiis e Spalletti si stiano confrontando quotidianamente sul progetto. De Laurentiis dovrà far cassa quindi non possiamo aspettarci operazioni di mercato imminenti perché il primo obiettivo è cedere. Fabian Ruiz? Se il valore di mercato è tra i 50 e i 60 milioni di euro anche i club più importanti difficilmente potranno prenderlo. Sicuramente la strategia comunicativa del Napoli è tra le peggiori, non c’è una sola parola da parte dei dirigenti e dei calciatori. Non penso neanche che dipenda dall’ufficio comunicazione, è una decisione di De Laurentiis. Napoli che regala la Champions alla Juventus? Non ci crederei mai, siamo veramente nel campo della fantascienza”.

Fonte: Radio Marte